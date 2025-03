CAGLIARI (ITALPRESS) – “Valutate le esigenze dei territori, abbiamo accolto le richieste di incremento di budget pervenute dagli Ambiti PLUS di Nuoro e Sassari. Il Comune di Nuoro aveva richiesto un aumento da 445 mila a 750 mila euro, mentre Sassari, beneficiaria di uno stanziamento di un milione e 145 mila euro, chiedeva un incremento di 205 mila euro”. Lo dichiara l’Assessore regionale della Sanità della Sardegna, Armando Bartolazzi, commentando l’aumento da 4 milioni e 200 mila euro ad oltre 4 milioni e 755 mila dello stanziamento previsto per il Servizio di accoglienza in emergenza dedicato alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli, previsto nell’ambito del programma regionale Fesr Sardegna 2021-27.

Gli interventi finanziati sono quelli di ristrutturazione, adattamento e dotazione di arredi e attrezzature finalizzati all’attivazione di centri di accoglienza in emergenza. “Gli incrementi adottati rappresentano un ulteriore segnale di attenzione da parte della Regione che già era intervenuta con una precedente deliberazione del novembre scorso ad aumentare il budget iniziale di 3 milioni di euro. Le novità – prosegue l’assessore- non riguardano soltanto gli stanziamenti, ma anche altri aspetti legati agli adempimenti da sottoscrivere con gli Enti gestori degli Ambiti PLUS beneficiari delle risorse: non è più richiesta la sigla di accordi di programma ma di semplici convenzioni da parte dei soggetti beneficiari con il Servizio Politiche per la Famiglia e l’inclusione sociale”.

