CAGLIARI (ITALPRESS) – “I posti letto per affrontare l’emergenza ci sono. Abbiamo 255 posti in totale, di cui ancora 43 liberi.

Abbiamo un piano modulare che li attiva a seconda della necessità”. Così l’assessore alla Sanità, Mario Nieddu, torna sulla discussione di ieri in Consiglio Regionale riguardo l’emergenza sanitaria in Sardegna. “Certo, la pressione dell’ondata di contagio è molto alta in questo periodo, quindi abbiamo necessità di aprire ulteriori posti letto in tempi più rapidi. Abbiamo aperto nuove strutture che verranno implementate nei prossimi giorni e ho dato mandato di installare l’ospedale da campo al San Francesco di Nuoro. Abbiamo anche riattivato il Mater Olbia e il Santissima Trinità, così come il San Pietro di Sassari dove si stanno attivando per nuovi posti. Il piano ha funzionato egregiamente nella prima ondata e sta funzionando anche adesso”. Poi sulla carenza di medici: “Questa è molto difficile da scongiurare perchè purtroppo le figure professionali sul mercato non ci sono. Aprire ulteriori posti letto e non avere il personale è complicato”.

