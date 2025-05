Santanchè “Non serve il numero chiuso, ma la gestione dei flussi”

MILANO (ITALPRESS) – “Dicevano che la Lombardia non fosse sexy dal punto di vista turistico, e invece oggi i dati confermano che il turismo a Milano e in Lombardia sta andando molto bene, con numeri in assoluta crescita”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanché, intervenendo a Direzione Nord presso la sede di Assolombarda. “Il Lago di Como è un marchio conosciuto in tutto il mondo, così come funziona bene il Lago di Garda”, ha aggiunto. “Il turismo deve essere per tutti – ha sottolineato Santanché -. Non credo che il numero chiuso possa risolvere i problemi: serve una gestione dei flussi. In questo senso, credo che l’intelligenza artificiale possa aiutarci moltissimo”.

