ROMA (ITALPRESS) – Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha partecipato all’incontro di Trainline “Tutti i treni portano a Roma” e a “Turismo: una filiera chiamata Italia” di AIAV, CNA e Confcooperative, che hanno avuto al centro le tematiche della sostenibilità e dei driver di crescita e sviluppo del comparto.

“Viaggiare in treno significa viaggiare in maniera virtuosa e responsabile, minimizzando l’impatto negativo su ambiente e territori, ma significa anche scoprire destinazioni meno conosciute, più interne e cosiddette “minori” – ha dichiarato il ministro Santanchè nel corso del primo incontro – e noi, come “Sistema Italia”, possiamo contare su una delle reti ferroviarie più competitive d’Europa, una vera e propria eccellenza”.

“Alla fine del mio mandato, passati cinque anni, spero si possa dire che abbiamo fatto un lavoro di squadra e che l’industria del turismo ha raggiunto risultati straordinari, come sta già facendo – ha detto il ministro durante il secondo appuntamento -, avendo pure recuperato l’orgoglio di essere italiani e la concezione dell’italianità come elemento distintivo e valore aggiunto per il nostro turismo”.

-foto ufficio stampa Ministero Turismo –

(ITALPRESS).

