ROMA (ITALPRESS) – Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha incontrato a Hurgada Sherif Fathy, ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica Araba d’Egitto, per riaffermare la cooperazione di lunga data tra Egitto e Italia nel settore del turismo.

Durante l’incontro, entrambi i ministri hanno sottolineato l’importanza del turismo come motore fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico. Hanno evidenziato la necessità di formazione professionale e sviluppo delle competenze per migliorare le opportunità di occupazione e sostenere la crescita delle rispettive industrie turistiche.

Hanno inoltre espresso la loro soddisfazione per l’inaugurazione della Scuola Italiana di Ospitalità a Hurghada, che mira a fornire ai giovani egiziani una formazione di livello mondiale nel settore del turismo e dell’ospitalità. Questa iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con Federturismo Confindustria, Scuola Italiana di Ospitalità e il gruppo Pickalbatros.

I due ministri hanno accolto con favore questo modello innovativo di collaborazione tra il settore privato e le istituzioni pubbliche di entrambi i Paesi, basato sul reciproco beneficio, ed hanno espresso l’intenzione di esplorare modalità per replicarlo in altri progetti.

Nell’evidenziare l’importanza del turismo come strumento di costruzione di pace i due ministri hanno inoltre ribadito il loro impegno a rafforzare la cooperazione tra i ministeri del turismo di Egitto e Italia attraverso lo scambio di informazioni, competenze e buone pratiche in materia di politiche turistiche, al fine di promuovere una crescita sostenibile e di alta qualità nel settore del turismo, identificando aree di azione congiunta per sfruttare appieno il potenziale dell’industria turistica di entrambi i Paesi e favorendo opportunità di collaborazione tra le industrie turistiche di Egitto e Italia.

