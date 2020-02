SANREMO (ITALPRESS) – Nella quarta serata, Leo Gassmann vince tra le Nuove Proposte con «Vai bene così». Tra gli ingredienti della serata i 24 cantanti che presentano i propri brani, i siparietti di Fiorello, le canzoni di Tiziano Ferro che omaggia i 70 anni del Festival con “Portami a ballare” che venne portata alla vittoria da Luca Barbarossa, e gli ospiti musicali Dua Lipa, Ghali e Nannini.

«Siamo in tanti, siamo i Conigli Tattici Nucleari», dice Fiorello svelando, poi, sotto le sembianze da coniglio pure la parrucca bionda da Maria De Filippi. «E non è finita. Sai che ho sotto? La tutina di Achille Lauro», continua.E rilancia con le scommesse dicendo ad Amadeus: “Se anche stasera va benissimo, domani metti tu la parrucca e io ti presento come Maria De Filippo”. E non e’ finita qua. La pace dai litigi (veri o presunti che siano) con Tiziano Ferro è fatta cantando in duetto, occhi negli occhi,”Finalmente tu” con bacio finale sulle labbra e Ferro a gridare rivolgendosi al marito: “Avevamo detto a un centimetro! Scusa Victor”.

A presentare le canzoni in gara ci sono Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

(ITALPRESS).