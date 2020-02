ROMA (ITALPRESS) – Fiorello ha postato su twitter una foto in cui abbraccia Tiziano Ferro con l’hashtag “#fatevenarisata”.

Lo showman risponde ai rumors su presunte tensioni tra i due dopo che il cantante aveva lanciato l’hashtag #FiorelloStatteZitto.

Stamane Amadeus in conferenza stampa aveva ribadito che tra di loro “c’è un fantastico rapporto. Nessuna polemica. Vorrei difendere il senso di amicizia, rispetto e di famiglia che c’è in questo festival”.

(ITALPRESS).