ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’annuncio di Jovanotti super ospite della serata inaugurale del Festival di Sanremo, oggi quello relativo a Damiano David. L’ex frontman dei Maneskin, infatti, sarà sul palcoscenico dell’Ariston mercoledì 12 febbraio.

