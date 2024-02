Sanremo, Crowe “Cresciuto in una casa dove si ascoltava tanta musica”

SANREMO (ITALPRESS) - Russell Crowe torna a Sanremo dove era già stato nel 2001. "Sono cresciuto in una casa dove si ascoltava tanta musica, era uno sfogo creativo molto importante", racconta l'attore in sala stampa a Sanremo. Russell Crowe si esibirà da musicista con il gruppo "The Gentlemen Barbers" con cui eseguirà "Let Your Light Shine". xg8/mgg/gsl