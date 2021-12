Sanità, Razza: “In Sicilia tante eccellenze, sfida è trainare il Sud”

"In Sicilia dobbiamo essere attrattivi e liberare tutte le energie per avere la forza di essere trainanti nel Mezzogiorno, che poi è la nostra sfida". Ad affermarlo in un’intervista all’Italpress l’assessore alla Salute, Ruggero Razza. agd/fsc/gtr