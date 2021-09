Sanità, Mandelli (Fofi): “Puntare sulla medicina di prossimità”

“Sarebbe un errore non far tesoro della lezione che ci ha dato la pandemia, di una necessità quindi di ristrutturare i servizi di medicina di prossimità e in questa parola scoprire il futuro della sanità territoriale”. Lo dice all’agenzia Italpress Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (Fofi), a ‘Cosmofarma, ReAzione – I valori al centro’ alla Fiera di Bologna fino al 12 settembre. cin/sat/gtr