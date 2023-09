Sanità, i medici tra riforma codice deontologico e nodo risorse

ROMA (ITALPRESS) - Con la ripresa dell'attività parlamentare e le prime riunioni del Consiglio dei Ministri, torna in primo piano dopo la pausa estiva il confronto sulla legge di bilancio per il prossimo anno e si anima in particolare il dibattito sulle risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale. Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, fa il punto sulle priorità della professione. sat/gsl