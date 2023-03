Sanità, Gemmato “In Puglia liste d’attesa lunghissime e sforamenti”

"Il fatto che in Puglia ci siano liste d’attesa lunghissime e che parallelamente ci sia uno sforamento enorme del fondo sanitario nazionale ci fa sospettare che qualcosa non vada. Questa situazione sarà oggetto di puntuale osservazione da parte del ministero”. Lo ha detto il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, a Bari in occasione della prima tappa del Roadshow nazionale del Silver Economy Network. xa2/pc/gsl