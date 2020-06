ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea nazionale dell’Enpam, dopo aver eletto presidente Alberto Oliveti e vicepresidenti Luigi Galvano e Giampiero Malagnino, ha scelto oggi dieci componenti del Consiglio di amministrazione che guiderà la Fondazione per il quinquennio 2020-2025.

I più votati sono stati Stefano Falcinelli (riconfermato nel Cda con 144 voti) e Monica Oberrauch (137 voti) che oltre ad essere al suo primo mandato è anche il primo medico di lingua tedesca ad entrare a far parte del consiglio di amministrazione dell’Enpam.

Gli altri eletti sono Franco Pagano (132 voti), Antonio Magi (131), Silvestro Scotti (130), Guido Quici (128), Paolo Biasci (126), Raffaele Iandolo (126), Carlo Ghirlanda (122), Costantino Troise (101). I dieci membri del Cda verranno ufficialmente proclamati dopo che la commissione elettorale avrà esaminato i requisiti di eleggibilità. Gli ulteriori tre consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei Comitati consultivi della libera professione, della Medicina generale e della Specialistica ambulatoriale verranno eletti la prossima settimana dai rispettivi organi.

