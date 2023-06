Sanità, De Luca “Entro 2023 vincere la battaglia delle liste d’attesa”

"Adesso dobbiamo vincere la battaglia per le liste di attesa, qui ci sono ancora tempi troppo lunghi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "I tetti di spesa per i laboratori privati sono fissati dallo Stato italiano e sono fermi al 2011", ha aggiunto. Il problema delle liste di attesa, per De Luca, sarà comunque risolto "entro il 2023". xc9/col4/gtr