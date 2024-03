Sanità, Cittadini “Sinergia pubblico-privato per superare criticità”

ROMA (ITALPRESS) - "Serve un patto sociale con l'obiettivo di perseguire l'interesse del cittadino, con l'esigenza di dare una risposta puntuale ed efficace alla sua domanda di salute, per potere superare il problema delle liste d'attesa, della rinuncia alle cure e della mobilità sanitaria", ha detto così Barbara Cittadini, presidente di Aiop, in occasione della presentazione del 21° Rapporto Ospedali&Salute realizzato in collaborazione con il Censis. xpe/ads/mrv