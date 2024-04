ROMA (ITALPRESS) – “La vicenda di Rolando Rivi, per evidenti implicazioni politiche, non ha avuto il rilievo che merita. E’ stato definito il martire bambino e la sua storia deve essere riproposta non per alimentare divisioni ma per ottenere il giusto riconoscimento. E’ significativo ricordare che la Chiesa cattolica l’abbia proclamato beato, sottolineandone il martirio, e che una sentenza dello Stato italiano, quella della Corte di Assise di Lucca che nel 1951 condannò i responsabili dell’uccisione, sentenza poi confermata dalla Corte di Assise di Appello di Firenze e infine dalla Cassazione, abbia riconosciuto precise responsabilità. Credo che la vicenda umana di Rolando Rivi debba diventare memoria collettiva e che ogni anno bisogna celebrarne il ricordo e il suo alto esempio morale”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al termine della commemorazione del beato Rolando Rivi che s’è tenuta a Castellerano nella chiesa di san Valentino.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa ministero Cultura –

