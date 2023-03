CATANIA (ITALPRESS) – Il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati è intervenuto questa mattina al Sicily Business Forum a Catania, evento dedicato al business per il Sud Italia, durante il quale a centinaia di aziende viene concessa la possibilità di fare networking e confrontarsi, trarre ispirazione da ospiti d’eccezione e aggiornarsi grazie a una tavola rotonda con i grandi esperti dell’economia e del management italiani.

Tra gli ospiti Leonardo Gasbarro giornalista e Direttore responsabile di Wall Street Italia, alla direzione editoriale di tutti i canali di web finance del gruppo Triboo S.p.A. L’ex C.T. della Nazionale e plurivincitore di trofei con il Milan Arrigo Sacchi, la CEO di Global Fashion Agenda, organizzazione con sede a Copenaghen che mira a trasformare il fashion in un’industria sostenibile, Federica Marchionni e l’astronauta, primo italiano a partecipare ad una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, Paolo Nespoli.

L’evento è organizzato con il Patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana, della Città di Catania e delle Università di Catania e Messina.

-foto ufficio stampa Repubblica San Marino –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com