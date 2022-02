SAN MARINO (ITALPRESS) – L’ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Sultanato dell’Oman a San Marino Ahmed bin Salim bin Mohamed Baomar ha incontrato nel pomeriggio presso la Segreteria di Stato per il Turismo il Segretario di Stato Federico Pedini Amati.

In mattinata il nuovo ambasciatore aveva presentato la sua lettera di credenziali ai Capitani Reggenti per poi avviare nel pomeriggio proficui dialoghi con le autorità sammarinesi.

Al centro del colloquio con Pedini Amati lo sviluppo del settore turistico ma si è anche parlato di Expo 2020 e degli ottimi rapporti che la Repubblica intrattiene con gli Emirati Arabi Uniti e gli altri paesi dell’area araba. All’ambasciatore è stato proposto l’avvio di una serie di incontri tecnici che abbiano come obbiettivo la stesura di uno specifico accordo di collaborazione.

Grande disponibilità a collaborare è stata dimostrata dall’Ambasciatore Ahmed bin Salim bin Mohamed Baomar durante un incontro contraddistinto dalla cordialità.

