San Marino – Arabia Saudita, 29 mln dollari per aeroporto di Torraccia

SAN MARINO (ITALPRESS) - Prende corpo il progetto di costruzione dell'aeroporto di Torraccia sulla base di assidue interlocuzioni e degli incontri a livello interministeriale tra San Marino e Arabia Saudita. L'obiettivo è quello di puntare sullo sviluppo, promuovere il turismo, facilitare i trasporti e sostenere l'industria aeronautica. In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, il Segretario di Stato di San Marino Federico Pedini Amati a Riyad ha siglato, a nome del Governo, una lettera di intenti con il Fondo Saudita per lo Sviluppo incentrata sulla cooperazione nel campo degli investimenti infrastrutturali. Nella fattispecie è stata registrata la disponibilità di 29 milioni di dollari, in prestito a tasso minimo, per finanziare la nuova aviosuperficie. (Fonte video: Ministero Turismo Arabia Saudita) (Foto: ufficio stampa Segreteria di Stato per il Turismo San Marino) mgg/gtr