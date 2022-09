San Giuliano Milanese, maxi incendio in azienda chimica. Alcuni feriti

I Vigili del Fuoco sono al lavoro per estinguere un incendio sviluppatosi all'interno dell'impresa Nitrolchimica, in via Monferrato 75 a San Giuliano Milanese. L'incendio ha innalzato una densa colonna di fumo nero. Ancora ignote le cause. L'incendio sarebbe partito dalla ditta Tomolpack e si è esteso alle ditte vicine. Al momento sono due i feriti (uno in gravi condizioni). Altri 15 dipendenti sono in fase di valutazione. (fonte video: Vigili del Fuoco) xh7/trl/gtr