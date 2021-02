ROMA (ITALPRESS) – “La fiducia al suo governo, che è convinta, significa dare più forza all’Italia in Europa”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al Governo Draghi.

“La sovranità appartiene al popolo e il popolo può cedere quote di sovranità – ha aggiunto -. L’Europa è casa nostra, l’Europa che vogliamo è quella del benessere, della crescita, della tutela della vita e della famiglia, non è l’Europa dell’austerità e dei vincoli bilancio”.

(ITALPRESS).