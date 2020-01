SALVINI “SÌ AL MATTARELLUM, GARANZIA DI STABILITÀ”

“Sosteniamo il Mattarellum, legge elettorale già sperimentata, efficace, garanzia di stabilità e serietà. Niente passi indietro di trent’anni col proporzionale che resuscita venti partiti e partitini”. Così il leader della Lega Matteo Salvini.

Contro il proporzionale si schiera anche la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Vanno fatte le barricate – spiega al Corriere della Sera -. Riproporre il proporzionale è scandaloso, ma d’altra parte se uno come Franceschini rivendica la volontà di ‘fare i governi in Parlamento’, è chiaro che sono pronti a tutto. Vorrebbero una eterna ingovernabilità per poter essere sempre al centro di tutto, contro la volontà dei cittadini”.

(ITALPRESS).