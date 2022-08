ROMA (ITALPRESS) – “Prima di indicare chi fa il presidente del Consiglio o il ministro, aspetto di sapere chi voteranno gli italiani il 25 settembre”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a “La Piazza”, la kermesse di AffariItaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. “Se il centrodestra avrà la maggioranza” e la Lega “prenderà un voto in più, siamo pronti ad avere l’onore e l’onere di prendere per mano questo Paese”, spiega.

“Penso che Mattarella farà quello che il presidente della Repubblica ha il pieno diritto di fare e sono assolutamente orgoglioso di poter concorrere al mestiere più bello del mondo, che è il presidente del Consiglio di questo Paese”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

