Salvini “Non può essere Bruxelles a imporre il concetto di famiglia”

"Non può essere Bruxelles a imporre il concetto di famiglia ai singoli Paesi". Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di una sua visita in Campania. "Il bimbo ha bisogno di una mamma e di un papà. I bambini non si comprano, non si affittano, non si scelgono su internet, su questo non cambierò mai opinione", aggiunge commentando il no della Commissione Politiche europee del Senato all'ipotesi di un certificato europeo di filiazione. xc9/vbo/gtr