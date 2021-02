Salvini “Non andrò mai al Governo con chi rivuole la legge Fornero”

"Draghi è persona assolutamente stimabile, il problema è chi lo sostiene e per far cosa. Lo sostiene il Pd per fare la patrimoniale? No, grazie". Così il leader della Lega Matteo Salvini in merito all'ipotesi di un governo istituzionale guidato dall'ex presidente della Bce. sfe/sat/mrv/red