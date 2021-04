Salvini “Intervenire a gamba tesa sul Codice degli appalti”

"Se non si azzerano i tempi della burocrazia e il Codice degli appalti questi soldi non verranno spesi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Roma, in merito al Pnrr. sfe/sat/red