ROMA (ITALPRESS) – Incontro tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il coordinatore della Lega Sardegna, Michele Pais, e il vice Michele Ennas.

Al centro del colloquio, tra le altre cose, alcuni dossier di particolare interesse per la Regione Sardegna a partire dal miglioramento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, dalla battaglia per la tariffa unica per la continuità territoriale, fino all’energia. A proposito di questo tema, l’idea è che debba coniugare il miglioramento dei servizi per i cittadini con la tutela del territorio, nel pieno rispetto dell’autonomia sarda.

Salvini ha confermato che sarà sull’isola il 30 e 31 luglio prossimi: sarà l’occasione per un ulteriore confronto con il territorio. Lo fa sapere la Lega.

