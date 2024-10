Salvini “Giudice mail su Meloni non dovrebbe più essere al suo posto”

Salvini “Giudice mail su Meloni non dovrebbe più essere al suo posto”

MILANO (ITALPRESS) - Il magistrato autore della mail che definisce Giorgia Meloni 'più pericolosa di Berlusconi', "Non dovrebbe più essere al suo posto". L'ha detto Matteo Salvini a margine di un evento al Politecnico di Milano, che ha aggiunto "Ci sono più di 9mila magistrati in Italia e la stragrande maggioranza fanno liberamente e positivamente il loro lavoro. Se c'è qualcuno che ha preso il tribunale per un centro sociale o un luogo di vendetta politica, semplicemente ha sbagliato il proprio mestiere. Se questa mail fosse vera, sarebbe di una gravità inaudita", ha concluso.(ITALPRESS). st1/trl/gsl (Fonte video: Profilo TikTok Matteo Salvini)