ROMA (ITALPRESS) – “Noi fino a ieri avevamo 9 consiglieri regionali tra l’Emilia Romagna e la Calabria, oggi abbiamo 19 consiglieri regionali. Evidentemente in alcune zone dell’Emilia Romagna c’è ancora un sistema di potere fondato su un sistema economico strutturato, Bologna città e provincia hanno fatto la differenza”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di “Radio Anch’io”. “Sono felice – aggiunge – perché più di così non si poteva fare, in 70 anni questa è stata, in Emilia Romagna, la prima elezione aperta” ha aggiunto Salvini.

