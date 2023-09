Salvatore Livreri Console “Progetto Amppa ha creato rete partenariato”

FAVIGNANA (ITALPRESS) - "Abbiamo organizzato una settimana di eventi qui a Favignana, a Levanzo e a Marettimo, in cui condividiamo, con attività laboratoriali, seminariali e anche momenti divulgativi, i risultati di questo entusiasmante progetto che ha creato innanzitutto una rete di partenariato, di conoscenze e di relazioni tra i due stati, l'Italia e Malta e in particolare tra i comuni siciliani e i comuni maltesi". Lo ha detto Salvatore Livreri Console, direttore dell'Area Marina Protetta Isole Egadi, in occasione dell'Egadi Blu Fest, il Festival diffuso di sensibilizzazione ambientale organizzato dal Comune di Favignana - Ente gestore dall'Area Marina Protetta "Isole Egadi" nell'ambito del progetto "AMPPA - Aree Marine Protette e Pesca Artigianale", finanziato dal Programma INTERREG V-A Italia-Malta. mgg/gtr