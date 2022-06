ROMA (ITALPRESS) – “Approvata in Consiglio Regionale la legge per l’assistenza psico-oncologica in tutti gli ospedali del Lazio. Un passo avanti enorme verso le persone e la qualità delle cure. Andiamo avanti così mettendo al centro innovazione e investimenti nel sistema sanitario”. Lo dice, su Twitter, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

