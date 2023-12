Salute Magazine – 22/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Natale dell’anno zero dell’endemia da Covid - Al via il progetto "Cavallo amico" per pazienti cardiochirurgici depressi - I vaccini principale strumento di prevenzione per i più fragili - Tumori, diagnosi in aumento nel Palermitano sat/gtr