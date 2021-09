MILANO (ITALPRESS) – Il Supersalone “è un segnale di ripresa non scontato. Quando ci siamo mossi con il collega Giorgetti, ad aprile, per garantire l’apertura della Fiera, non era un risultato scontato”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano. “Ci vogliono mesi e mesi per preparare un evento come questo – ha aggiunto- e fortunatamente adesso siamo qui, contenti. E’ stata una bella cosa”.

(ITALPRESS).