BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Balzo dell’inflazione nell’Eurozona a gennaio. Secondo i dati Eurostat, è salita a +0,9%, rispetto a -0,3% di dicembre. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Grecia, Slovenia e Cipro, i più alti in Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. A gennaio, il contributo più elevato al tasso di inflazione annuo dell’area dell’euro è venuto dai servizi, seguiti dai beni industriali non energetici e da cibo, alcol e tabacco. Nell’Unione Europea, l’inflazione annua è stata dell’1,2% a gennaio 2021, in aumento rispetto allo 0,3% di dicembre.

(ITALPRESS).