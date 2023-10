Salario minimo, Brunetta “Dato menù a Governo e Parlamento”

ROMA (ITALPRESS) - "In 60 giorni abbiamo risposto al presidente del Consiglio Meloni, abbiamo portato la posizione dei corpi intermedi, del sindacato, dei datori di lavoro, degli esperti. In 60 giorni abbiamo dato un menù, una cassetta degli attrezzi al governo, poi al Parlamento, per cercare di risolvere i problemi del mercato del lavoro", ha detto il presidente del Cnel, Renato Brunetta. xc3/ads/gtr