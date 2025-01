MILANO (ITALPRESS) – “Il terzo mandato è quasi impossibile per un motivo molto chiaro, i due partiti più importanti d’Italia lo osteggiano. Fratelli d’Italia lo osteggia perchè, mi pare tattico, non ha molti sindaci, non ha presidenti di Regione. Mi sfuggono un pò più le ragioni per cui lo osteggia il Pd, ma prendo atto e a questo punto prendo atto che il Pd è contrario”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a SkyTg24. “La mia è stata una posizione che nasceva da un principio chiaro: siamo l’unico Paese europeo che ha questo limite e mi scoccia che il mio Paese veda un potere di un sindaco in maniera diversa da tutto il resto d’Europa”, ha concluso il primo cittadino.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).