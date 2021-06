Sala “Roma ora più importante di Milano per il Paese”

"Non cerco nemmeno un'equiparazione tra Milano e Roma. Anzi, in questo momento e' piu' importante Roma per il nostro paese". A dirlo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando a un'iniziativa della lista 'Riformisti" alla presenza di Carlo Calenda, candidato sindaco a Roma. bla/fsc/red