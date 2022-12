Sala “Non prevediamo un evento di Capodanno a Milano”

“Quest’anno a Capodanno non credo che faremo niente. Nel senso che i pochi fondi che avevamo, anche in collaborazione con le imprese, li abbiamo messi in alberi e luminarie ma non prevediamo un evento di capodanno. D’altro canto quello che va spiegato ai cittadini è che in questo momento i conti del Comune, come quelli di ogni famiglia, sono in grande difficoltà”. Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. xa1/pc/gsl