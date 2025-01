MILANO (ITALPRESS) – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala si è detto “contento” del fatto che “gli odiatori”, 12 persone accusate di diffamazione e istigazione a delinquere per motivi di odio razziale nei confronti di Liliana Segre rischino di andare in giudizio dopo la chiusura delle indagini condotte dalla Procura del capoluogo lombardo. “Trovo profondamente sbagliate le decisioni di chi attraverso i social governa le opinioni di tanta gente nel mondo, di cancellare il fact checking e siccome i social sono fatti di tanto odio noi lasciamo ai social stessi la possibilità di giudicare ciò che è giusto e ciò che non lo è”, ha aggiunto il primo cittadino, a margine della visita alle pietre d’inciampo posate per la famiglia Levi. Sala ha sottolineando poi: “credo che se qualcosa non cambia i social media andranno a essere ignorati da una parte significativa della popolazione. Quello che sta succedendo nei confronti della senatrice Segre è veramente ignobile”, ha concluso. (ITALPRESS).

Foto: xm4