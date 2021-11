Sala “Da governo 18,5 mld per nuove scuole ma fare in fretta”

"Il governo dice che ci sono 18 miliardi e mezzo per nuove scuole, bisognerà dimostrare di saperle fare in fretta". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione della nuova scuola media in via Adriano ‘G.B. Perasso’. bla/pc/red