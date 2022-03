JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “Forse sono stato un pò troppo negativo dopo la gara. Abbiamo fatto una doppietta in Bahrain ma non ero contento della macchina e di come l’ho guidata. Devo ancora comprendere a pieno questa nuova generazione di vetture però sto lavorando per portarla più vicina al mio stile di guida. Nonostante ciò siamo andati sul podio con un secondo posto, abbiamo margini di crescita. Rinnovo? Siamo molto vicini dal finalizzare tutto, voglio che sia fatto nel modo giusto così da essere felice assieme alla squadra. Mancano gli ultimi dettagli”. Lo ha detto Carlos Sainz, pilota della Ferrari, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1.

Il suo compagno di team, Charles Leclerc, si concentra di più sul secondo Gp del Mondiale dopo aver vinto la gara d’apertura. “Stiamo bene e ci sono sorrisi nel team dopo la vittoria. A Maranello non sono ancora tornato, ma lì sono tutti felici e motivati per la vittoria in Bahrain. Sono felice del bilanciamento della macchina che dà la fiducia per spingere. La vettura è solida e questo è positivo. Se sono il favorito qui? Non penso, ma saremo nella mischia, credo che la Red Bull sarà molto forte. A breve avremo le risposte, ma non voglio sentirmi favorito”, le parole del pilota Ferrari.

(ITALPRESS).

