Il governo belga ha espresso il suo sostegno all'iniziativa marocchina per l'autonomia del Sahara occidentale, definendola "un'ottima base per una soluzione accettata da tutte le parti coinvolte".

Questa posizione è stata ribadita durante un incontro tra il Ministro degli Esteri belga e il suo omologo marocchino, sottolineando l’importanza del piano di autonomia proposto dal Marocco nel 2007 come uno sforzo serio e credibile per una soluzione politica giusta, duratura e basata sul compromesso sotto l’egida delle Nazioni Unite.

Inoltre, come riporta l’agenzia MAP, il Belgio ha accolto favorevolmente l’iniziativa del Re Mohammed VI per facilitare l’accesso dei paesi del Sahel all’Oceano Atlantico. Questo progetto mira a rafforzare la cooperazione economica e infrastrutturale tra i paesi africani che si affacciano sull’Atlantico, promuovendo lo sviluppo regionale e l’integrazione economica. Nel comunicato congiunto, il Belgio ha elogiato gli sforzi del Marocco nel promuovere la stabilità e la prosperità nel continente africano, riconoscendo il ruolo chiave del regno nella regione.

Con il sostegno del Belgio, il Marocco consolida la sua posizione diplomatica sia a livello regionale che internazionale, guadagnando ulteriore appoggio all’interno dell’Unione Europea per il suo piano di autonomia. Ad oggi, più di 120 paesi membri dell’ONU, tra cui 20 dell’UE, riconoscono questa iniziativa, mentre oltre 30 nazioni hanno aperto consolati a Laayoune e Dakhla, segnando un chiaro attestato di fiducia nella sovranità marocchina.

