ROMA (ITALPRESS/MNA) – La Finlandia considera il Piano di autonomia regionale presentato dal Marocco come “una buona base per una soluzione” alla disputa regionale attorno al Sahara marocchino. Questa posizione è stata espressa nel comunicato congiunto, pubblicato oggi, a Helsinki, a seguito dell’incontro tra il Ministro degli Affari Esteri, Cooperazione africana e marocchini residenti all’estero Nasser Bourita, e il Ministro degli Affari Esteri finlandese, Elina Valtonen.

“La Finlandia considera il piano di autonomia presentato nel 2007 come un contributo serio e credibile al processo politico guidato dalle Nazioni Unite e come una buona base per una soluzione concordata dalle parti”, prosegue il comunicato stampa, ribadendo il sostegno della Finlandia al “processo politico volto a raggiungere un una soluzione politica giusta, duratura e reciprocamente accettabile.

