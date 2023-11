ROMA (ITALPRESS) – Innovazione e digitalizzazione stanno guidando l’evoluzione dei processi di SACE, per consentire alle proprie persone e alle aziende clienti di vivere un’esperienza sempre più immersiva, semplificata ed efficace, dei principali strumenti e servizi offerti dal Gruppo. E’ con questo obiettivo che il gruppo SACE, per la prima volta nel settore, organizza il prossimo 1 dicembre una Job Fair nel metaverso, per sondare le potenzialità di una delle più moderne tecnologie applicata al mondo del Talent Acquisition & Employer Branding. Sarà l’occasione per presentare la nuova Employee Value Proposition di SACE, incontrare le nuove generazioni, farsi conoscere e dialogare, costruire insieme il loro futuro professionale e la SACE di domani.

Dalle 11 alle 13 del primo dicembre, saranno 30 le persone del gruppo SACE che, con i loro avatar, usciranno dai loro uffici nel mondo reale per incontrare negli stand virtuali le ragazze e i ragazzi che potranno così conoscere e approfondire la mission, il purpose e le attività del Gruppo, le varie linee di business, i prodotti assicurativo finanziari e i servizi alle imprese. Un’esperienza online unica, tra colloqui conoscitivi, networking room, gamification e sfide con quiz a tema SACE.

“In SACE crediamo fortemente nel ruolo insostituibile delle persone, portatori di significato, leader del cambiamento al servizio delle imprese italiane per la crescita del benessere collettivo. Ma siamo altrettanto convinti che strumenti e tecnologie potranno moltiplicare il potenziale di ciascuno di noi, tra fisico e virtuale, alle prese con nuovi linguaggi da comprendere e accelerare – ha detto Gianfranco Chimirri, Chief People Officer di SACE -. Con questo evento SACE lancia ufficialmente la sua nuova Employer Value Proposition, posizionandosi sul mercato del lavoro come employer che mette le persone al centro dell’agenda di business offrendo un ambiente organizzativo dove fiducia, trasparenza, empowerment, accountability, feedback, sperimentazione ed innovazione sono i tratti distintivi”.

La prima Job Fair nel metaverso è stata realizzata in collaborazione con Coderblock, la tech company palermitana partita dalla Sicilia e nell’ultimo anno sbarcata anche a Miami per espandersi nel mercato statunitense. Nata nel 2015 con un innovativo spazio di lavoro condiviso per gestire e monitorare gruppi di lavoro in smart working all’interno del primo ufficio virtuale in 3D oggi, in seguito alle richieste del mercato, si è evoluta in una piattaforma online dedicata alla creazione di esperienze virtuali immersive per diventare un nuovo canale di marketing e lead generation per PMI e grandi aziende. La tecnologia si è quindi sviluppata nella direzione del metaverso, con la creazione di un Open World virtuale gestito dagli utenti e costituito da terreni virtuali su cui costruire esperienze personalizzate. La piattaforma è accessibile online da desktop e tramite app mobile e prevede la creazione di una propria identità digitale, tramite il proprio avatar personalizzabile, di esperienze di gamification all’interno di ambienti virtuali realizzati in 3D con elementi e oggetti interagibili ed NPC (personaggi non giocanti) in grado di guidare l’intera journey.

Questa iniziativa conferma l’impegno di People Care verso percorsi fuori dagli schemi, in linea con le migliori best practice del settore, per poter coinvolgere nuovi talenti e le proprie persone nei principali momenti, dall’ingresso in azienda, alla formazione. In questa direzione, SACE ha già sperimentato una modalità di apprendimento totalmente nuova e all’avanguardia come la didattica immersiva grazie alla piattaforma di tutoring linguistico online Fluentify. La creazione di un ambiente virtuale amichevole e l’interazione con oggetti tridimensionali, infatti, velocizzano la curva di apprendimento, agevolano la condivisione di informazioni e la riduzione delle distanze.

– foto ufficio stampa SACE –

