VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale nella sua ultima seduta su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Mobilità e Viabilità, Francesca Zaccariotto, di concerto con l’assessore allo Sport, Andrea Tomaello, ha approvato il progetto per la realizzazione a Sacca Fisola di un campo da calcetto per migliorare l’offerta sportiva garantita dall’adiacente campo da calcio esistente. Un provvedimento a cui, a fine ottobre, il Consiglio comunale aveva dato il via libera. Il progetto prevede un investimento di 200mila euro.

“L’intervento prevede la realizzazione di un campo da calcetto di dimensioni ridotte, in erba sintetica di spessore di circa 4 centrimetri, inserito in un’area di superficie complessiva pari a 746 metri quadrati – spiega l’assessore Zaccariotto – L’area sarà recintata e illuminata. Contestualmente verrà realizzato uno spazio filtro dal quale sarà possibile accedere alla strada principale (Calle de la Scuola) al nuovo campo da calcetto, al campo esistente ed al nuovo manufatto di progetto ad uso ricovero attrezzi”.

“Si tratta di un intervento di particolare rilievo sotto il profilo sociale, che prevede il recupero di un’area verde in stato di abbandono e la realizzazione di una nuova struttura sportiva – sottolinea il vicesindaco Tomaello – Un’opportunità offerta anche ai giovani per praticare sport e condividere momenti di aggregazione”.

– Foto: ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).