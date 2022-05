Nel novantacinquesimo giorno di guerra, i combattimenti in Ucraina continuano. I principali sforzi si concentrano nel Donbass con le forze russe che avanzano ancora a est. Mosca ha annunciato di aver preso il controllo di Lyman e secondo il leader ceceno Kadyrov, la città di Severdonetsk sarebbe in mano ai russi. Nell scorse ore, dal fronte sono giunte ancora notizie contraddittorie. Secondo l’ultimo aggiornamento dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, l’esercito russo “ha effettuato operazioni di assalto nell’area della città di Severodonetsk” e “il combattimento continua”. Il leader ceceno, Ramzan Kadyrov, però, ha annunciato che la città è già in mano russa. “Severdonetsk è sotto il nostro completo controllo, la città è stata liberata”, ha affermato Kadyrov, capo della Repubblica cecena, secondo quanto riferisce la Tass. “I residenti – ha aggiunto – possono stare tranquilli, d’ora in poi non saranno più in pericolo”. Ieri Mosca ha annunciato di aver preso il controllo di Lyman, una città considerata strategica, anche perché è sede di un fondamentale “nodo ferroviario e dà anche accesso a importanti ponti ferroviari e stradali sul fiume Siverskyy Donets”, come spiegato dall’intelligence britannica. Da Kiev, intanto, arriva un’altra accusa che riguarda gli ospedali della Crimea. “Il nemico continua a subire perdite”, afferma lo Stato maggiore ucraino. “Pertanto – aggiunge -, nel territorio temporaneamente occupato della Repubblica Autonoma di Crimea, l’amministrazione dell’occupazione ha ordinato di interrompere l’accettazione di civili per liberare i letti per i feriti”. “La situazione è molto complicata”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio serale. “Soprattutto in quelle aree del Donbass e della regione di Kharkiv – ha continuato – dove l’esercito russo sta cercando di ottenere almeno qualche risultato”.

“Le aree chiave di lotta al fronte sono ancora Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Popasna e altre città dove si concentra l’offensiva russa. Ma la nostra difesa resiste”, ha evidenziato. “Più e più volte ricorderò al mondo – ha poi aggiunto Zelensky – che la Russia deve finalmente essere ufficialmente riconosciuta come uno Stato terrorista”. Il presidente ucraino è tornato a parlare della fornitura di armi dai paesi partner. “Lavoriamo ogni giorno per rafforzare la nostra difesa”, ha detto Zelensky. “Molto dipende dai partner – ha sottolineato -, dalla loro prontezza nel fornire all’Ucraina tutto il necessario per difendere la libertà. E mi aspetto buone notizie su questo – ha aggiunto – già la prossima settimana”. (ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

