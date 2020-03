Il difensore della Juventus Daniele Rugani è il primo calciatore di serie A positivo al coronavirus. Lo ha annunciato la stessa società bianconera con un comunicato sul proprio sito. “Il calciatore Daniele Rugani e’ risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed e’ attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui” le parole del club bianconero. A stretto giro, è anche arrivata la nota dell’Inter, ultima squadra in ordine di tempo ad aver giocato contro la Juventus: è accaduto tre giorni fa, domenica sera, allo Juventus Stadium a porte chiuse. Preso atto dell’annuncio della società torinese, quella nerazzurra ha reso noto che “a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positivita’ del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attivita’ agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie”.

In precedenza, gli unici casi che hanno riguardato calciatori positivi sono stati di serie C, in particolare Pianese e Reggio Audace. Con Juventus e Inter in isolamento, appare chiaro che le gare europee che vedono coinvolte le due squadre diventano ad altissimo rischio e la Uefa potrebbe prendere presto dei provvedimenti definitivi al riguardo. La squadra di Sarri sarebbe attesa dalla sfida di ritorno degli ottavi di finale contro il Lione martedì 17, mentre la situazione di Inter-Getafe in programma inizialmente per domani ma già rinviata per la sospensione dei voli tra Spagna e Italia, si complica ancora di più.