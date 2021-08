SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Il Dottore ci riprova, con la speranza di fare meglio. La MotoGP torna a fare tappa, a pochi giorni di distanza, sul Red Bull Ring di Spielberg, il circuito dove giovedì scorso Valentino Rossi ha annunciato il suo ritiro a fine stagione. Il weekend non è andato benissimo per il centauro di Tavullia, anche se poi in gara ha acciuffato un 13esimo posto che gli ha consentito di mettere in tasca qualche punto. In sella alla Yamaha del team Petronas, Rossi conta ora di far tesoro di quella tre giorni per provare a centrare un piazzamento nella Top Ten mentre al suo fianco ci sarà ancora Cal Crutchlow, chiamato nuovamente a sostituire il convalescente Franco Morbidelli e 17esimo al traguardo domenica. “E’ stato bello restare a casa per tre giorni per allenarsi e preparare il prossimo Gp in Austria – le parole di Rossi – Non è stata una bruttissima gara la prima a Spielberg, sono stato in grado di lottare con quelli vicino a me e siamo riusciti a fare dei punti. Adesso dobbiamo vedere come possiamo migliorare, a partire dall’assetto della moto, provare delle piccole cose e lavorare per andare più forte nel prossimo weekend. L’obiettivo è lavorare bene nelle libere e cercare di ottenere una posizione migliore in griglia, quindi la domenica cercheremo di fare meglio in partenza, avere ancora un buon passo e fare qualche punto. Mi piacerebbe poter lottare per la Top Ten”.

