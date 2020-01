ROSSI RICORDA CIAMPI “GRANDE TOSCANO ED EUROPEISTA”

“Un grande livornese, un grande toscano, un grande italiano, un grande europeista: Carlo Azeglio Ciampi metteva insieme molte identità non in conflitto tra loro. Voglio complimentarmi con il Comune di Livorno e con il sindaco Salvetti perché hanno giustamente dato a lui qui, nella sua città, il riconoscimento che merita”. Fuori dal Teatro Goldoni, al termine dell’iniziativa per ricordare l’ex presidente della Repubblica, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sottolinea così il senso della giornata in ricordo della figura di Carlo Azeglio Ciampi.

“Di lui – aggiunge Enrico Rossi – mi hanno sempre colpito lo sforzo per mantenere l’unità del Paese, la sua serietà, l’impegno, così come il rigore e la serenità con i quali ha affrontato i momenti difficili della storia del Paese, dando fiducia agli italiani e suscitando la reazione positiva delle nostre forze migliori”.

Il presidente Rossi ricorda infine come da Ciampi e dalla sua vita ci arrivi anche un’altra grande lezione: “Chi vuol impegnarsi in politica deve prima studiare”.

(ITALPRESS).